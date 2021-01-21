أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الخميس سجلت هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط ،بقوة 5.0 درجة على مقياس ريختر ولم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية 5 ريختر بجزيرة قبرص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.