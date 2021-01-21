نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 5 درجات بجزيرة قبرص على بعد 430 كم شمال دمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الخميس الموافق 21 012021 عن تسجيل هزة أرضية بجزيرة قبرص وعلى بعد 430 كم شمال مدينة دمياط.

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس، أن الهزة جاءت بياناتها كالتالي: -

وقت الحدوث: 4:27 مساءًا بالتوقيت المحلى



القوة: 5.0 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.03شمالا

خط الطول: 33.51شرقا

العمق50 : كم

ولم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.