انت الان تتابع تفاصيل خبر موقع abe ebi gov eg للتقديم علي مسابقة البنك الزراعي المصري 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة موقع مصر فايف مسابقة تعيينات البنك الزراعي المصري 2021، ننشر لحضراتكم رابط موقع البنك الزراعي المصري abe ebi gov eg للتقديم في المسابقة إلكترونيًا ABE 2021 وذلك في إطار إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان البنك الزراعي المصري قد أعلن عن مسابقة تعيينات لعام 2021 لحديثي التخرج وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي يتبعها البنك حاليًا، والتي تسعي لتكوين كوادر شابة مؤهلة للإرتقاء بمشروعات البنك الزراعي المصري المستقبلية.

المؤهلات المطلوبة لوظائف البنك الزراعي المصري 2021

وأوضح البنك أن الوظائف المطلوبة وفق خطة احتياجات البنك هي لخريجي الجامعات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، وذلك طبقًا للتخصصات والمؤهلات المعلنة في جميع المحافظات وفق الجدول التالي:

بكالريوس تجارة جميع المحافظات بكالريوس إدارة أعمال جميع المحافظات هندسة إتصالات القاهرة علوم حاسب آلي / هندسة حاسب آلي القاهرة ليسانس حقوق إنجليزي القاهرة

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الزراعي المصري 2021

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عنوان المتقدم مثبت ببطاقة الرقم القومي في نفس المحافظات التي بها الاحتياجات، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام في تاريخ إعلان البنك وهو 16 يناير 2021.

أداء الخدمة العسكرية بدرجة “قدوة حسنة” أو الإعفاء النهائي أو المؤقت منها.

تقديم شهادة التخرج بكالوريوس/ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية الدولية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات طبقاً والمؤهلات المطلوبة.

أن يكون حاصل علي تقدير عام تراكمي بدرجة جيد على الأقل.

أن يكون المتقدم من خريجي دفعات عام 2017 حتى عام 2020.

ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الرابعة.

اجتياز الاختبارات اللازمة .

التقديم في مسابقة البنك الزراعي المصري 2021

وأشار البنك الزراعي المصري عبر موقعه الرسمي أن مدة التقديم في مسابقة التعيينات تبدأ يوم 17 يناير 2021 وحتي يوم 26 يناير 2021 . علي أن يكون التقديم إلكترونيا عبر الرابط abe ebi gov eg / Fresh Graduate aspx

ويمكن للسادة المتقديمة للوظائف متابعة حالة الطلب الخاص بكم، عبر موقع (abe. ebi gov eg) علي أن يكون الاستعلام بالرقم القومي الخاص بدءًا من يوم 28 يناير 2021 .