مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 20.. أحداث مثيرة وتفاصيل صادمة

مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 20، ينتظر العديد من المشاهدين أحداث الحلقة الجديدة، بعد اتضاح أمر جديد حول علاقة لؤلؤ ومروة صديقة طفولتها، وخيانة الأخيرة لها بطريقة قاسية.

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتشوق جمهورها لحلقة اليوم من مسلسل لؤلؤ وهي الحلقة الـ 20.

مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 20

كتبت مي عمر على الصورة قائلة: "اليوم الحلقة الـ 20 وهي أيضًا من أقوى الحلقات، وأضافت، لتسأل جمهورها عن توقعاتهم حول الحلقة.

تطورت أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة الـ 20 مؤخرًا بعد اتضاح حقيقة مروة وبدر "محمد الشرنوبي" الذي دخل حياه لؤلؤ بمخطط من قبل صديقة طفولتها لاستغلالها وسلب جميع ممتلكاتها الشخصية.

أحداث مسلسل لؤلؤ

بدأ بدر استدراج لؤلؤ بطريقته التي جذبت لؤلؤ له خلال الفترة الماضية، ليصعق الجمهور عند معرفة الخطة بطريقة واضحة.

بات مسلسل لؤلؤ حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ إنطلاقه وحتى اللحظة الراهنة لتزداد معدلات الإثارة والتشويق.

الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.