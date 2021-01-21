هشام توفيق: تصفية الحديد والصلب كان لابد منه وتأخر عام كامل

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل، وأن شركة كفر الدوار أحد الشركات تحت التطوير ومخطط لها الإندماج مع 4 شركات، فيما ننتج في النسيح 13 مليون متر.
الجلسة العامة لوزير قطاع الأعمال
وأوضح خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي: العاملين في كفر الدوار سيستمروا معنا في مخططات التطوير والخروج طواعية، وان سماد طلخا مصنع متكامل ينتج أمونيا من الغاز، ومن الامونيا ينتج يوريا، تم إنشاءه أواخر السبعينات، في حين أن مصانع أبو قير مصانة حتى اليوم بشكل رائح وتربح عكس سماد طلخا الذي تدهورت صيانته، وأنه قد طرحنا مقاولة على تحديث مصنع سماد طلخا ولكن مع الأسف حدث أنفجار ضخم نسف فائدة أعمال التحديث والتطوير .
واختتم: نعتزم إنتاح 34 مليون متر في مصنع جديد، وأن مصانع جديدة للنسيج على 59 فدان سيعمل فيها 5 شركات، واستلام الإنشاءات خلال عام وتركيب الماكينات الجديدة.
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