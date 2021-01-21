نجمات الفن يهنئون ياسمين صبري بعيد ميلاد الـ 33

حرص عدد من نجمات الفن على توجيه برقيات تهنئة للفنانة ياسمين صبري احتفالًا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 21 يناير، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في حياتها الشخصية والمهنية.

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رسالة إليسا لياسمين صبري في عيد ميلادها

وكتبت المطربة اللبنانية إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"عيد ميلاد سعيد يا جميلة ياسمين صبرى أتمنى لك الصحة قبل كل شىء ونجاحات عديدة لأنها تناسبك".

شام أبنة أصالة لياسمين صبري: بحبك أوي

فيما ارسلن البعض رسائل تهنئتهم عبر خاصية الأستوري الخاصة بهم عبر صفحاتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ومنهم شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة التي نشرت صورة لصبري وكتبت عليها:"كل سنة وإنتى طيبة يا أجمل ياسمين بحبك أوى".

هبة مجدي وآيتن عامر يحتفلون بياسمين صبري عبر إنستجرام

كما نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها بصحبة ياسمين صبري وعلقت عليها:"كل سنة وانتي طيبه حبيبتي"، وبنفس الطريقة قامت الفنانة آيتن عامر بمشاركة جمهورها بصورة لصبري وكتبت عليها:"كل سنة وأنتى طيبة يا جميلة".

أخر مسلسلات ياسمين صبري

يذكر أن هبة مجدي وآيتن عامر شاركوا ياسمين صبري بمسلسلها "فرصة تانية" الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي 2020، بمعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشاركهم أيضا عدد كبير من الفنانين منهم: وبطولة أحمد مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

وفي نفس السياق تعتبر ياسمين صبري من نجمات الصف الأول بالجيل الحالي نجحت في إثبات نفسها بوقت قليل، بعد عدة أدوار بالدراما المصرية، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1988، وتعشق الفن والتمثيل وتطمح أن تصل للعالمية.