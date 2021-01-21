عاطف مغاوري: المصانع ليس أصناما يا وزير قطاع الأعمال ونحن لا نعبد الأصنام

قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب: وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشائها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة "مرات الأب".
وأشار النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة منذ أن جاءت وهدفها تصفية الشركات.
وطالب "مغاوري" بوقف قرارات تصفية شركات (كفر الدوار - سماد طلخا - الحديد والصلب)، مع تشكيل لجنة تقصى حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.
ورفض النائب ما قاله الوزير بأن "شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها"، قائلا: المصانع ليس أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام.
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من جانبها وجهت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوزير قائلة: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.
وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال في عميات التصفية، قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر، مستشهدة بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم.
وقالت النائبة: القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة.
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