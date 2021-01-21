شيرين أنور تستعد لطرح حلقات مصورة على موضة شتاء 2021

تستعد الفاشونست شيرين أنور، لطرح حلقات مصورة عن موضة شتاء 2021، والتي تستهدف فيه آخر صيحات الموضة بخيارات محتشمة ومناسبة للمحجبات.

وتعقد شيرين أنور عدد من الجلسات مع فريق العمل، خلال الفترة الجارية، ومن المقرر أن يتم عرضها على مواقع التواصل الإجتماعي وإحدى القنوات الفضائية العربية.

وتستعرض شيرين أنور عدة التنسيقات بأساليب متنوعة ونصائح للبنات في فصل الشتاء والملابس المناسبة لعدد من المناسبات.

وترى شرين أنور، أن الكثير من الشابات تعتمدن على ارتداء البلوفرات بشكل يومي في فصل الشتاء "كاجوال بسيط"، حيث رشحت ارتداء بلوفر طويل مع بنطلون جينز أبيض وحجاب زهري مع حذاء أبيض.

وفي إطلالة أخرى، بمكن ارتداء بلوفر بني وبنطال كاروهات ومعطف بني، والمظهر الثالث وهو حيادي، حيث اقترحت ارتداء بنطال جينز أزرق وبلوفر أحمر، بجانب الحجاب الأبيض واللون الأسود.

أما الصيحات الحديثة في ملابس المحجبات المحتشمة، برزت شرين أنور صيحة المعطف الطويل في شتاء 2021، والإطلالة بمعطف من الصوف الطويل بمختلف ألوانه مع الحجاب والاكسسوارات لمظهر شبابي مفعم بالأنوثة وبسيط ويومي.