عبدالحميد الدمرداش أول من يدافع عن وزير قطاع الأعمال: يدير عمله بفكر جديد

ظهر النائب عبدالحميد الدمرداش، كأول مدافع عن الوزير تحت قبة مجلس النواب، قائلا: وزير قطاع الأعمال يدير عمله بحزم وبفكر جديد ودراسات واضحة وصريحة.

وتابع: أن قرار تصفية الحديد والصلب ليس من وراء الوزير فقط، وإنما من رئيس الحكومة وجهات سيادية ومن هو أعلى من ذلك.

فيما لفت النائب إلى أن حديث النواب عن أن الوزير جاء من واقع مؤامرة مرفوض ولا أساس له وتوفيق رجل منهجي.

"اللي بيحصل ده نهب"...هجوم وانتقادات لاذعة بجلسة البرلمان لوزير قطاع الأعمال بسبب الحديد والصلب

وقد قرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الذي تولى إدارة الجلسة العامة، حذف كلمة "المؤامرة" من حديث النائب.