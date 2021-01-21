فيديو.. عوض تاج الدين: حملات التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن حملات التطعيم بلقاحات كورونا ستبدأ قبل نهاية يناير 2021، لافتًا إلى أن التطعيم سيبدأ بالأطقم الطبية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة dmc، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية مطلوب حتى تتمكن الدولة من السيطرة على الفيروس، وتمنع انتشاره، لافتًا إلى أن إجازة نصف العام ساهمت بشكل كبير فى الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح مستشار الرئيس، أن حالات الإصابة بكورونا لا تخرج من المستشفيات إلا بعد التأكد من تعافيها تمامًا، مؤكدًا أن هناك دراسات أثبتت أن ما يقرب من ثلث مرضى كورونا عادوا إلى المستشفى فى غضوان 140 يوما.

وقال محمد عوض تاج الدين، إنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح، وكلها حصلت على اعتمادات مؤقتة، وخضعت لتجارب إكلينيكية، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد لقاح أكسفورد فى مصر قريبًا للبدء فى تطعيم المواطنين.