فيديوجراف.. كيف تحمى نفسك من السايس المخالف؟

جدة - نرمين السيد - حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، عقوبة مزاولة مهنة السايس "دون تراخيص"، والتى تتمثل فى الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة من 1.000 لـ5.000 جنيه.





ويوضح الفيديو جراف التالى كيفية حماية نفسك من السايس المخالف للقانون: وتأتى متوسط أسعار انتظار السيارات كما أقرتها اللائحة التنفيذية كالتالى: - 10 جنيهات للملاكى - 20 جنيهًا للميكروباص والمينى باص - 30 جنيهًا للأتوبيسات كما تنقسم أسعار الانتفاع من أماكن الانتظار إلى شريحتين: - 1.000 لـ2.000 جنيه بالأماكن التى تستوعب حتى 20 مركبة - 2.000 لـ3.000 جنيه للأماكن التى تستوعب أكثر من 20 مركبة

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