مستشار الرئيس للصحة: حملات تطعيم لقاحات كورونا تبدأ قبل نهاية يناير الجارى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك تفاوض مع عدد من الشركات التى تنتج اللقاحات، وقريبا ستبدأ حملات التطعيم بلقاحات كورونا قبل نهاية يناير الجارى، مؤكدا أن التطعيم يبدأ خلال شهر يناير بالأطقم الطبية والمعتمد فى مصر هو الأولوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة dmc، إن موقف كورونا قد يختلف من حالة لأخرى حسب قوة الإصابة والحالة النفسية، مشيرا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجازات نصف العام خفف من حدة الإصابات وكثرتها.

وأشار إلى أنه لا توجد حالة كورونا تخرج من المستشفى إلا وقد تعافت بصورة كامل، وهناك دراسة أن ما يقرب من ثلث مرضى كورونا عادوا إلى المستشفى فى غضوان 140 يوما، مضيفا أن الـ14 يوما هى فترة الأمان حتى ولو اختفت أعراض كورونا وعلى المرضى الالتزام بها، مؤكدا أنه لا يوجد لقاح أفضل من لقاح وكلها حصلت على اعتمادات مؤقتة وخضعت لتجارب إكلينيكية.

وتابع مستشار الرئيس للصحة، أنه قريبا يتم اعتماد لقاح أكسفورد فى مصر للبدء فى تطعيم المواطنين، وأوضح أن هيئة الدواء فى مصر اعتمدت اللقاح الصينى ولقاح أكسفورد في الطريق، مضيفا أن باقى اللقاحات فى الطريق لمصر، مشيرا إلى أن الشفاء من فيروس كورونا ليس مرتبطا بعدد أيام بقدر ارتباطه باختفاء الأعراض.