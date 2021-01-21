نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل محلية البرلمان يطالب وزير قطاع الأعمال الاستقالة من منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، لإلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020: "التصفية قرار سهل"، متسائلا في استنكار "هل نصفى السكك الحديد أيضًا لأن لديها ديون وماسبيرو أيضًا".

وطالب "الحسيني" وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بالاستقالة من منصبه، مؤكدا أن العمل والإنتاج أفضل من التصفية، وأنه لا يجب تصدير الإحباط للشعب ولا يجب أن نصدر كل الأمور للقيادة السياسية، مطالبًا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بعدم تصفية الشركات وبحث المشكله الحقيقة، حيث أن أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات دون المستوى والحل هو الاستعانة بأصحاب الخبرات.

وقرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، حذف عبارة "ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، وذلك في إشارة للنائبة مايسه عطوه لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، من الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.