رامي عياش يشعل السوشيال ميديا بسبب تصريحاته المثيرة عن زواج القاصرات والمثليين

اثار المطرب اللبناني رامي عياش حالة واسعة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تصريحاته الأخيرة عن تعدد الزيجات وحرية مثليي الجنس.

رامي عياش يرفض معاقبة المثليين

أشار عياش ردا في برنامج "جعفر توك"، إلى أنه كان يوافق على إلغاء قانون معاقبة المثليين في لبنان، قائلًا: "أعيش في هذه البلد ولا أعلم أن هناك قانونًا ينص على ذلك".

وأبدى الفنان رامي عياش رأيه في حرية مثليي الجنس، بعد سؤال المذيع: "هل أنت مع إعطاء المثليين حقوقهم، ولا يتم التضييق عليهم أو أذيتهم أو سجنهم، كما يحدث في بعض الأحيان"، ليرد عليه عياش: "طبعا مع إعطائهم حقوقهم خصوصًا إذا كان هذا الشخص وُلد بهذه الحالة".

رامي عياش يؤيد زواج القاصرات

أما عن رأي رامي عياش في زواج القاصرات، رد قائلًا: "أنا ضد وجود قانون يجرم زواج القاصرات، ولكننا إذا أردنا تحديد عُمر، فبإمكاننا النزول لسن 16 أو 17 سنة، هذا مقبول وليس بزواج أطفال، من أعمارهن 16 أو17 هذه الأيام يفهمون العديد من الأشياء أكثر منا".

واستطرد حديثه قائلًا: "منذ بداية الأديان كان هناك زواج للبنات الصغيرات، وأنا إذا مع أو ضد؟ فأنا أرى سن الـ 16 مقبولًا للزواج".

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان رامي عياش أغنية "دقي يا مزيكا" التي أطلقها خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وشاركه في تصويرها عدد كبير من نجوم الفن.