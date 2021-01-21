رئيس النواب يحذف "نبوس علي إيد وزير قطاع الأعمال عشان العلاوة"من مضبطة النواب

قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "الشركات ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، والتي قالتها النائبة مايسة عطوة في إشارة منها إلى تعنت وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، في الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.

"اللي بيحصل ده نهب"...هجوم وانتقادات لاذعة بجلسة البرلمان لوزير قطاع الأعمال بسبب الحديد والصلب

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الوزير، بسبب ما يقوم به في شركات القطاع من تصفية، بدلا من التطوير والتحديث، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التي تم تصفيتها، وفي مقدمتها "الحديد والصلب".

ووجهت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوزير قائلة: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.

وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال في عميات التصفية، قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر، مستشهدة بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم.

وقالت النائبة: القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة.