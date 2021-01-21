الأهلي يحقق الريمونتادا ويخدش الذئاب بالـ"قاضية ممكن"

استطاع فريق النادي الأهلي أن يحثقق عودة رائعة خلال المباراة التي جمعته مع فريق المقاولون العرب اليوم،ويفوز بنتيجة 3-2 على حساب الذئاب.

واستضاف النادي الأهلي فريق المقاولون العرب على ملعب الأهلي we السلام، في مباراة انطلقت في الخامسة مساء اليوم.

باغت المقاولون العرب المارد الأحمر بهدفين في الشوط الأول، رغم السيطرة الكاملة وإضاعة الفرص من قبل الأهلي خلال الشوط الأول.

أهداف مباراة الأهلي اليوم والمقاولون العرب



جاء الهدف الأول للمقاولون العرب بالدقيقة التاسعة والثلاثين بعد

تمريرة من أمير عابد إلى باسم علي يمين منطقة الجزاء سددها قوية، وارتطمت بأيمن أشرف وتغير اتجاه الكرة وسكنت الشباك.



وفي الدقيقة الثالثة والأربعين ضربت الذئاب بالثاني بعد تمريرة رائعة من حمدي زكي من هجوم مرتد رائع إلى سيف الدين الجزيري الذي سددها في المرمى بعد خروج مبكر من علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

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مع بداية الشوط الثاني بدأ موسيماني بأولى تبديلاته بنزول طاهر محمد طاهر بدلا من محمود عبدالمنعم كهربا، ليكافيء طاهر مدربه ويسجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 60 بعد كرة قطعت من محمد مجلي بواسطة حسين الشحات، مررها إلى أفشة الذي أرسلها إلى طاهر محمد طاهر سددها رائعة بباطن القدم داخل الشباك.



لم يقف موسيماني واستكمل تبديلاته ودفع بكلا من محمد شريف ومروان محسن، ليكافيء شريف هو الآخر مدربه ويسجل الهدف بالدقيقة 72 بعد كرة مقوسة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء على رأس حمدي فتحي يمين منطقة الستة ياردة، ومن ثم أرسلها إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك.

وبالأخير وضع أفشة هدف القاضية في الدقيقة 84 بعد تمريرة عرضية من محمد هاني من الطرف الأيمن تصل إلى صلاح محسن، أرسلها تمريرة سحرية إلى محمد مجدي أفشة سددها بباطن القدم رائعة في الزاوية اليسرى لمرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب.

ليعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري مؤقتا برصيد عشرين نقطة، فيما يتجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة بالمركز الرابع عشر.