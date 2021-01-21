اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021

يبحث عدد من المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021، عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك حرصًا منهم على استمرار وصول الخدمة إليهم وعدم إنقطاعها بعد فترة السماح المحددة من قبل شركة المصرية للاتصالات.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، وذلك عن طريق الاستعلام إلكترونيًا وكذلك الدفع بخطوات بسيطة، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا الذي عاد بقوته من جديد.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وجب عليك الاسراع في عملية دفع فاتورة التليفون الأرضي قبل تحويل الخط إلى نظام الاستقبال في يوم 14 فبراير2021 المقبل، وذلك عن فاتورة يناير 2021 والتى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير 2021 الماضي.

تتضمن فاتورة يناير المحاسبة عن شهور أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، من عام 2021، وأعدت الشركة جدولاً يتكون من 3 مراحل هي فترة السماح وتحويل الخط الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط، ثم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة مع فرض غرامة تأخير عن السداد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال على رقم 140 من التليفون الأرضي أو معرفة فاتورة التليفون عن طريق الدخول إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال رقم التليفون وكود المحافظة، كما تستطيع الدخول مباشرة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــا.

تسعى شركة المصرية للاتصالات بشكل دائم إلى تقديم العديد من المزايا لعملائها سواء عن طريق سداد الفاتورة أو العروض المختلفة، حيث يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي بطرق شتى غير الدفع مباشرة في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات.

تستطيع دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الدفع في مكاتب البريد المصري أو خدمة فوادفون كاش أو خدمة فورى أو خدماتي أوماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB أو الدفع الالكتروني عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر، أن الشركة المصرية للاتصالات حاولت التسهيل على المواطنين دفع فاتورة التليفون الأرضي لإستمرار خدماتها لتكون بشكل الكتروني بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وإتجاه العالم إلى التعامل الالكتروني في شتى الأمور المختلفة.