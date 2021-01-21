وكيل الإدارة المحلية لوزير قطاع الأعمال: أدعوك لتقديم استقالتك من منصبك الوزاري

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، محمد الحسيني، إن برنامج وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقام غير دقيقة وردت في حديث الوزير، وأنه يتعمد تصدير الإحباط للشعب بتصرفاته وقراراته وإجراءاته الأخيرة.
وتابع الحسيني: وزير قطاع الأعمال يهتم بالييزنس والأوراق المالية، وأنه لم يقدم جديد في قطاع الاعمال العام كوزير، مستنكرا: الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق والوزير لايعلم شئ عن العمال.
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ووجه الحسيني حديثه للوزير: جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات، وأدعوك لتقديم استقالتك من منصبك الوزاري.
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