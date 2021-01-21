تعرف على ترتيب الدوري المصري للفرق والهدافين بعد مباراة الأهلي

تصدر فريق النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب في مباراة عصيبة انتهت بنتيجة 3-2 لصالح المارد الأحمر.

ترتيب الدوري المصري



وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:

1- الأهلي 20 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- الجونة 15 نقطة

4- المصري البورسعيدي 13 نقطة

5- مصر المقاصة 13 نقطة

6- بيراميدز 12 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

8- إنبي 10 نقاط

9- سموحة 8 نقاط

10- البنك الأهلي 8 نقاط

11- الاتحاد السكندري 8 نقاط

12- غزل المحلة 7 نقاط

13- أسوان 7 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 6 نقاط

16- وادي دجلة 6 نقاط

17- الإنتاج الحربي 5 نقاط

18- طلائع الجيش 4 نقاط

جاء ذلك بعد ريمونتادا قام بها الأهلي أمام ذئاب الجبل حيث باغت المقاولون العرب الأهلي بهدفين في بداية الشوط الأول، حيث سجل الأول بعد

تمريرة من أمير عابد إلى باسم علي يمين منطقة الجزاء سددها قوية، وارتطمت بأيمن أشرف وتغير اتجاه الكرة وسكنت الشباك.

وضرب المقاولون بالثاني بالدقيقة الثالثة والأربعين بعد تمريرة رائعة من حمدي زكي من هجوم مرتد رائع إلى سيف الدين الجزيري الذي سددها في المرمى بعد خروج مبكر من علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني أطلق موسيماني ما في جعبته ودفع بكلا من طاهر محمد طاهر، مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، وعمرو السولية.

أتت التغيرات بثماها، ففي الدقيقة 60 سجل طاهر هدف الأهلي الأول بعد

كرة قطعت من محمد مجلي بواسطة حسين الشحات، مررها إلى أفشة الذي أرسلها إلى طاهر محمد طاهر سددها رائعة بباطن القدم داخل الشباك

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وفي الدقيقة 72 جاء الثاني عن طريق محمد شريف، بعد

كرة مقوسة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء على رأس حمدي فتحي يمين منطقة الستة ياردة، ومن ثم أرسلها إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك

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وجاء الـ"القاضية ممكن" من مجدي أفشة، في الدقيقة 84، بعد

ترتيب هدافي الدوري المصري



ليتصدر الأهلي ترتيب الهدافين أيضا بعنصرين من لاعبيه وهم محمد شريف ومحمود كهربا، في ترتيب جاء كالآتي:

1- محمد شريف 4 أهداف

2- محمود عبدالمنعم كهربا 4 أهداف

3- أحمد سمير 4 أهداف

4- حسام حسن 4 أهداف

5- رمضان صبحي 4 أهداف

تمريرة عرضية من محمد هاني من الطرف الأيمن تصل إلى صلاح محسن، أرسلها تمريرة سحرية إلى محمد مجدي أفشة سددها بباطن القدم رائعة في الزاوية اليسرى لمرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب.