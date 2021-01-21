خطب الجمعة مكتوبة وزارة الأوقاف 2021.. لينك موقع وزارة الأوقاف

زادت معدلات البحث من قبل الكثيرون حول خطبة الجمعة مكتوبة ورابط وزارة الأوقاف التي سيتم نشرها عليه، لتعتبر أول مرة في تاريخ مصر يتم نشر خطب الجمعة مكتوبة، وذلك حتى يلتزم بها جميع أئمة المساجد المختلفة بمحافظات مصر، وبذلك يصبح موقع الوزارة أول منصة إلكترونية تنشر خطب الجمعة.

خطب الجمعة مكتوبة وزارة الأوقاف.. رابط موقع الوزارة

ولكل من يرغب في متابعة خطب الجمعة مكتوبة التي نشرتها وزارة الأوقاف عبر الرابط الخاص بها وذلك بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

وجاءت خطوة وزارة الأوقاف بتوحيد خطب الجمعة وضرورة التزام أئمة المساجد بها أو الحرص على الحديث حول مضمونها وعدم الخروج عنه، ضمن خطة الدولة لمنع أي جهة على اعتلاء منابر المساجد والسيطرة على عقول الشباب والمصلين لخطب الجمعة بخلاف وزراة الأوقاف.



ترجمة خطب الجمعة مكتوبة وزارة الأوقاف.. رابط موقع الوزارة

يذكر أن خطب الجمعة مكتوبة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة إلى 8 لغات أجنبية لتجديد الخطاب الديني ونشر الثقافة الإسلامية والأحكام الشرعية الصحيحة بموقع موثق يشرف عليه جهة دينية مثل وزارة الأوقاف.



خطبة الجمعة مكتوبة عبر وزارة الأوقاف عنوانها" النور في القرآن الكريم"

يذكر أن موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني نشر موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق غدا 22 يناير 2021، والتي ستحمل عنوان"النور في القرآن"، مشددة على جميع الأئمة اللتزام بها وكتبت:" ننشر موضوع خطبة الجمعة القادمة 22 / 1 / 2021 تحت عنوان “النور في القرآن الكريم”، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.. نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

كما نشرت وزراة الأوقاف رابط لمن يرغب في الإطلاع على نص الخطبة كاملًا وذلك بالضغط هنـــــــــــــا