موسيماني بعد ريمونتادا المقاولين: "أول مرة ازعق من ساعة ما جيت مصر"

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، أن مباراة المقاولون العرب اليوم كانت صعبة عليه وعلى الفريق، لدرجة أنه قام بتعنيف اللاعبين بشدة بين شوطي اللقاء لأول مرة منذ قدومه لمصر وتدريبه للنادي الأهلي.

وقال موسيماني في تصريحات المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والمقاولون: "المباراة كانت صعبة علينا بالتأكيد، وكان يجب أن نسجل في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول".

وتابع: "أضعنا العديد من الفرض، لكن استطعنا العودة بشكل جيد في الشوط الثاني".

وأكمل: "أول مرة منذ قدومي لمصر وللنادي الأهلي أكون عصبيا بهذا الشكل بين شوطي اللقاء، ولكن كان يجب أن أفعل هذا مع اللاعبين اليوم".

واختتم: "أحب أن أشكر جهازي الفني بالكامل لأننا قمنا بتغييرات عديدة في خطة اللعب بالشوط الثاني، ولكننا استطعنا الفوز بالمباراة وهو الشيء الأهم".

واستطاع النادي الأهلي أن يحقق عودة رائعة أمام المقاولون العرب، وأن يحول تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهداف في الشوط الثاني من المباراة.

تعرف على ترتيب الدوري المصري للفرق والهدافين بعد مباراة الأهلي

الدقيقة 43

سجل المقاولون العرب الهدف الأول بعد تمريرة من أمير عابد إلى باسم علي يمين منطقة الجزاء سددها قوية، وارتطمت بأيمن أشرف وتغير اتجاه الكرة وسكنت الشباك.

الدقيقة 43

سجل المقاولون العرب الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من حمدي زكي من هجوم مرتد رائع إلى سيف الدين الجزيري الذي سددها في المرمى بعد خروج مبكر من علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 60

عاد الأهلي بالهدف الأول بعد كرة قطعت من محمد مجلي بواسطة حسين الشحات، مررها إلى أفشة الذي أرسلها إلى طاهر محمد طاهر سددها رائعة بباطن القدم داخل الشباك.

الدقيقة 72

سجل المارد الأحمر الثاني بعد كرة مقوسة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء على رأس حمدي فتحي يمين منطقة الستة ياردة، ومن ثم أرسلها إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء سددها داخل الشباك.

الدقيقة 84

"القاضية ممكن" بعد تمريرة عرضية من محمد هاني من الطرف الأيمن تصل إلى صلاح محسن، أرسلها تمريرة سحرية إلى محمد مجدي أفشة سددها بباطن القدم رائعة في الزاوية اليسرى لمرمى حسن شاهين حارس المقاولون العرب.