أحمد أبو هشيمة يحتفل بعيد ميلاد ياسمين صبري بهذه الطريقة "فيديو"

احتفل رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بيوم ميلاد زوجته بطريقة مختلفة وجذابة، جعلت أنظار السوشيال ميديا تلتفت إلى منزل أبو هشيمة وياسمين صبري.

نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 21 يناير الجاري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

أظهر الفيديو تفاصيل الحفل المميز، حيث امتلأ المنزل بالبلالين والهدايا والصور الخاصة بها وأخرى جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

تفاعل العديد من نجوم الفن مع عيد ميلاد ياسمين صبري، حيث لاقت العديد من المباركات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن جمهورها ومتابعيها الذي حرص على تهنئتها بيوم ميلادها.

آخر أعمال ياسمين صبري

كان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه بموسم رمضان الماضي 2020، بمعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشاركهم أيضًا عدد كبير من الفنانين منهم: وبطولة أحمد مجدى، ايتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

الجدير بالذكر، أن ياسمين صبري تصنف ضمن نجمات الصف الأول بالجيل الحالي، نجحت في إثبات نفسها بوقت قليل، بعد عدة أدوار بالدراما المصرية، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1988، وتعشق الفن والتمثيل وتطمح أن تصل للعالمية.