انتقدوه في 3 ساعات .. ورد عليهم في 3 دقائق ...وزير قطاع الأعمال للنواب: التصفية مصير الشركات الخاسرة

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ 8 تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار.
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وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرا وأنتهت الساعة السابعة: لامجال إلا لتصفية المصانع الخاسر التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لاأغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لايمكن تعويضها وأنه لاوجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب.
بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ماجاء في بيانه.
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