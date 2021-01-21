زعيم الأغلبية عن الهجوم علي وزير قطاع الأعمال:"نعقب بحس وطني صادق"

قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية مخاطبا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: خذ أي قرار تراه مناسب ولكننا مسؤولون عن تمثيل الشعب ومراجعتك في قراراتك، مؤكدا على أن النواب تحدثوا مع وزير قطاع الاعمال بحس وطني صادق

وتابع زعيم الأغلبية: نعتذر عن أي لفظ خان التعبير فيه النواب خلال حديثهم مع وزير قطاع الأعمال

‎محمد مصطفى السلاب لوزير قطاع الأعمال: " الشعب مش هيسامح النواب والمجلس مش هيغفر للحكومة"

وطالب رشاد رئيس الجلسة الوكيل أحمد سعد بغلق باب المناقشة مع وزير قطاع الأعمال بعد رفع طلب موقع عليه أكثر من 30 نائب.

وقد استجاب الوكيل أحمد سعد رئيس الجلسة، لذلك قائلا: عدد من تحدث أكثر من 50 نائب، لو التزمنا بالوقت لتحدث 100 نائب، علينا تدريب أنفسنا على الالتزام بالوقت