قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية مخاطبا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: خذ أي قرار تراه مناسب ولكننا مسؤولون عن تمثيل الشعب ومراجعتك في قراراتك، مؤكدا على أن النواب تحدثوا مع وزير قطاع الاعمال بحس وطني صادق
وتابع زعيم الأغلبية: نعتذر عن أي لفظ خان التعبير فيه النواب خلال حديثهم مع وزير قطاع الأعمال
محمد مصطفى السلاب لوزير قطاع الأعمال: " الشعب مش هيسامح النواب والمجلس مش هيغفر للحكومة"
وطالب رشاد رئيس الجلسة الوكيل أحمد سعد بغلق باب المناقشة مع وزير قطاع الأعمال بعد رفع طلب موقع عليه أكثر من 30 نائب.
وقد استجاب الوكيل أحمد سعد رئيس الجلسة، لذلك قائلا: عدد من تحدث أكثر من 50 نائب، لو التزمنا بالوقت لتحدث 100 نائب، علينا تدريب أنفسنا على الالتزام بالوقت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زعيم الأغلبية عن الهجوم علي وزير قطاع الأعمال:"نعقب بحس وطني صادق" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.