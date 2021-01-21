موقعة وزير قطاع الأعمال بحصاد الخميس بالبرلمان ..تفاصيل كاملة

يرصد موقع دوت الخليج حصاد اليوم الخميس بمجلس النواب، والذي شهد إلقاء بيان وزيري الشباب والرياضة وقطاع الأعمال بشأن برنامج الحكومة.

حالة الطوارئ

المجلس وافق "وقوفا" على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجاري.

بيان وزير الشباب

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن إجمالي برامج بناء قدرات الإنسان 1199 برنامج، وبلغ عدد المستفيدين منها 46 مليون على مستوى محافظات مصر، ومن بين هذه البرامج (دراجتك صحتك - صحة أولادنا- قطار الشباب - مهرجان إبداع - أطفال العالم - الرياضة من أجل التنمية.

أكد أن البرامج الترويحية للمواطنين بلغت 66 برنامج، وبلغ عدد المستفيدين 18 مليون مستفيد في الفترة من 2018 حتى 2020، وفيما يتعلق بالوعي الثقافي، وصل عدد البرامج 411 برنامج، ووصل عدد المستفيدين ما يقرب من 3 ملايين، بينما بلغ عدد برامج تشجيع العمل الجماعي 78 برنامج.إنجازات البرامج الفترة الماضية

أكد أيضا بأن مصر تسعى لتكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، موضحا أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية واقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية واقليمية، وكشف تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في مؤشر الدول المؤثرة رياضيا.

ولفت إلى أن مصر حققت المركز 56 من 205 دولة في مؤشر الرياضة الدولي، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، وتحسن مؤشر 6 مدن في مؤشر مدن التأثير الرياضي العالمي، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقيًا وعربيا، والمركز 29 من 140 دولة في مؤشر توفير الاستادات الضخمة.

قال بإن مصر سبقت العديد من الدول في مؤشر التنافسية الرياضي، موضحا أن ما جرى في بطولة كأس العالم في كرة اليد، محفل كبير من نموذج للعمل، سيتم تدريسه مستقبلا، وأن نتيجة مصر أمس وفوزها على روسيا أمر مبشر، متابعا في الفترة القصيرة استطعنا بناء 3 صالات عملاقة والتطوير الشامل مجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة، وأن هناك طموح كبير بشأن المشروع القومي للبطل الأولمبي، حيث أنشأنا 282 مركز تدريب، استفاد منه 2650 لاعب ولاعبة بتكلفة 40 مليون جنيه.

وتابع: بدأنا في تخريج كوادر في المصارعة والجودو وألعاب القوى، معظم بطولات الجمهورية أصبح مستواها متميز، وحققنا ميداليات ذهبية في مدغشقر وغيرها، سوينا الأبطال البارالمبيين بالأسوياء بموجب قرار وزاري صدر في العام 2019 ، كما أننا دعمنا قطاع الأندية الرياضية بـ 104 مليون جنيه، وحققنا 3 الاف ميدالية خلال العام 2018 لـ 2020 .

تعقيبات النواب

النائب حازم إمام، أكد أنه تم صرف ما يقرب من 800 مليون جنيه علي الملاعب المصرية إلا أن حالتها سيئة، مؤكدا علي أهمية الرقابة والمتابعة والتطوير بشكل مستمر، مشيرا إلى أن استاد القاهرة لم يتم اللعب عليها منذ فترة وكل سنة يتم إغلاقه وحتى الآن لا يوجد تطوير، قائلا: "كرة القدم صناعة ومهم الناس تبقى مبسوطه وهي بتتفرج".، وتساءل النائب، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على 129 لاعب مؤهل في أولمبياد اليابان، حتى لا يحدث ما حدث من قبل في إصابة منتخب مصر للشباب وعدم مشاركتهم في البطولة.

زعيم الأغلبية ووزير الشباب

زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد لوزير الشباب، قال :"إنني أحذر من 3 أمور هم بمثابة أزمة ومشكلة وكارثة، موضحا أنه فيما يخص الأزمة وهي مسألة ستزول حتما، هو القلق بخصوص نادي الزمالك ومصيره، وقال رشاد للوزير: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك، لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تماما، وأعلم أنك تميل تشجيعا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهي "منظومة الشباب المصرية"، خلال رئاستي للجنة تعاونت مع على مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه.

واستطرد زعيم الأغلبية: وضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسا للجنة الشباب كنت أستيقظ يوميا على خبر أن أحد المحافظين "اقتحم باللودر" مركز شباب وسحب أراضية، هناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار في الشباب ليس اقتصاديا فقط، ليس لدي مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل في جزر منعزلة كما يفعل المحافظين في مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرى.

أما بخصوص الكارثة، فهو متعلق القانون سيئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو قانون الرياضة، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلي علمي أن هناك حسابات للاتحاد الدولي، من الممكن أن نقتدي بالكثير من الدول، فلا يصلح أن ممثلي الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة، واختتم بالسؤال من مصير انتخابات اتحاد الكرة، ماذا سنقرر في 31 يناي، هل تجرى الانتخابات بناءا على طلب الاتحاد الدولي، أم لن نقوم بذلك ونكون معرضين العقوبات ستطال أنديتنا التي تلعب في الخارج، خاصة أن النادي الأهلي لديه مشاركة في كأس العالم للأندية.

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،طالب بضرورة وضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن مصر دولة شابة ولدينا كل المقومات لكي نقدم للعالم أمثال محمد صلاح وغيره، وأكد أهمية أن يكون هناك سياسة ترويجية للنشاط الرياضي والاستثمار الحقيقي في هذا المجال لنكون على خريطة الاستثمار العالمي.

طارق الخولي أكد عدم فاعلية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب، لاسيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريا فقط بل فكريا أيضا، قائلاً : أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ويدفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقاتهم وإمكانياتهم المختلفة.

النائب خليفة رضوان، طالب وزير الشباب أشرف صبحي بضرورة الاهتمام بأحوال مراكز الشباب في محافظة سوهاج، قائلا: سوهاج تعتبر نفس مساحة تونس، وأكبر من سويسرا، ومع ذلك تعاني من الكثير من المشكلات المرتبطة بالشباب والرياضة.

أحمد فرغل، وجه رسالة للوزير قال فيها: "حضرتك مجتهد لكن مش عيب نقول هناك نقص إمكانيات لتطوير مراكز الشباب"، مشيرا إلى أن هذه المراكز على مستوى المحافظات وكذلك الأندية تعاني من ضعف التطوير.

النائب ثروت سويلم، طالب بإعادة النظر في قانون الرياضة بتعديله لتكون وزارة الشباب و الرياضة هي المهيمنة والمسيطرة على وضع الرياضة في مصر، قائلا قانون الرياضة سلم سلطات وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية وهذا يحتاج تعديلات بالتنسيق مع اللجنة على أن يصدرها البرلمان".

كؤوس إفريقيا اللي اتسرقت

سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وجهت سؤالا لوزير الشباب والرياضة، قائلة: فين كؤوس افريقيا اللى اتسرقت من مقر اتحاد الكرة يا فندم؟، متابعة: ليه مرجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد في هذا الأمر ياريت توضحلنا؟.

ورفضت النائبة تراجع دور الفتيات في مراكز الشباب، وتحديدا في الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهم، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مشيرة إلى أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

تعقيب الوزير

الدكتور أشرف صبحي، تطرق في تعقيبه لأزمة نادي الجزيرة، مؤكدا أن هناك لجان مختصة للتحقيق في واقعة نادي الجزيرة، قائلا: هناك جزاءات سيتم تطبيقها، وتوجهنا صباحاً إلي هناك، ولكني أربأ بالحديث في هذا الأمر"،لاسيما بعد انتشار العديد من الصور لمجموعة سيدات يتناولن حلوى صنعت على أشكال جنسية، الأمر الذي أثار المجتمع ومواقع التواصل الإجتماعي.

أكد أيضا إن مراكز الشباب عصب أساسى فى الدولة المصرية ولها أهمية كبيرة متابعا : "الأعضاء الذين تحدثوا عن عدم معرفتنا بالمحافظات، إحنا فلاحين ومن الشرقية وموجودين على الأرض وعارفين كل حاجة ممكن تتعمل، وأنا من بلبيس وقريتى مسقط رأسى مركز الشباب بها لم يبدأ العمل به حتى الآن".

وحول محاربة الفساد فى الوزارة تابع "صبحى": "سنبذل جهدا فى الرقابة بوزارة بالتعاون مع البرلمان لكن صعب إبراز هذه القضايا لأبنائنا، وقد أحالنا أُناس كثيرة للنيابة".

وحول أزمة قانون الرياضة قال "صبحى" إن "التحرك فى هذا الشأن، يحتاج للتأني والتعامل بحرص لاسيما وأنه أمر مرتبط بالمواثيق الدولية، وأدخلنا مجلس الوزراء فى الأمر لتغيير بعض الأمور الخطأ".

وأضاف صبحى: "الأندية الشعبية لها خطة عمل حتى لا تندثر، وبالنسبة للنادى المصرى عرضنا على الرئاسة إنشاء استاد فى نفس المكان، وأؤكد دعما لمجلس إدارة النادى، أما بالنسبة لنادي المريخ فقد وافقنا منذ عام ونصف على خطته ونوافق سريعا على طلبات الاستثمار الخاصة بالأندية"، وعقب انتهاء المناقشة تم إحالة البيان للجنة المعنية من الشباب والرياضة.

بيان وزير قطاع الأعمال

الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أكد أن الوزارة تتولى إدارة استثمارات الدولة، والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام، مؤكدا أن وزارة المالية هي تمتلك المسئول عن الأمور المالية، متابعا: ونحن مفوضون بالإدارة.

وأكد هشام توفيق، أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام. وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن إجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 مليون قنطار قطن شعر, وقال الوزير: هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة، بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية. وتابع: نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ20 سنة الماضية في الأسواق العالمية.

أكد أن شركة مصر للألومنيوم، سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلاك الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة وارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا.

ولفت إلى أنه خلال الـ3 شهور الماضية حدث ارتفاع في الأسعار مرة أخرى، وسوف تستعيد الشركة عافيتها وتحقق أرباح ، مشيرًا إلى أنه تم الأتفاق مع استشاري عالمي لعمل مشروع تطوير واستبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة أقل في استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخسائر لن تستمر مع تقليل الاستهلاك وزيادة الأسعار.

سيارة كهربائية بمصر

قال إنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفاً : إن شاء نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128، مؤكدا أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره لافتاً إلي أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنية منها 800 مليون إنفاق استثماري.

‎محمد مصطفى السلاب لوزير قطاع الأعمال: " الشعب مش هيسامح النواب والمجلس مش هيغفر للحكومة"

قال أيضا أن هناك 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة، والباقي يحقق أرباح، مشيرا إلى أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها، متابعا بعض الشركات لا أمل في إصلاحها، لأن أي فلوس يتم ضخها لن تكون في مكانها وإنها في الأرض، مؤكدا أنه جار إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.

وأوضح أنه تم تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية، حيث تمت توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه علي الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذي يزيد كل يوم، وبالتالي استفادت تلك الجهات أيضًا.

مبررات تصفية الحديد والصلب

قال إن شركة الحديد والصلب تأسست في أواخر الخمسينات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم انتاجه الشركة تخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة، متابعا :"لم نترك اي شئ يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن علشان ابقي على مصنع لا امل فيه علشان الأسم هذا غير مقبول، ولو اعتذر للشعب يبقي اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".

وأوضح أن السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%، وسوء حالة الأفران و التوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.

وأشار إلي تم خلال عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر وبالتالى سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط علي الرغم من توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة.

وأشار إلي أنه فى الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية، لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة.

وقال:" بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ 9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات بنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل، وأن شركة كفر الدوار أحد الشركات تحت التطوير ومخطط لها الإندماج مع 4 شركات، فيما ننتج في النسيج 13 مليون متر.

تعقيبات النواب

وجه مصطفى بكري، انتقادات لاذعة لوزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، قائلا: "انت بتفجرلنا البلد يا أخي هو فيه إيه؟"، مؤكدا على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة ما يتم على أرض الواقع، متابعا: ولو كان كلام الوزير صح يبقى احنا اللي غلط.

محمد مصطفى السلاب، انتقد حال مصانع الدولة، وما وصلت إليه من عدم تطوير، ولا وجود عمالة مدربة، أو خبرات تستطيع إنجاح هذه الشركات، واصفًا ما يحدث في هذه المصانع بأنه "نهب"، وقال: "الشعب مش هيسامح المجلس، والمجلس مش عيغفر للحكومة".

النائب عاطف مغاوري، قال أن وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشائها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة "مرات الاب". وطالب "مغاوري" بوقف قرارات تصفية شركات (كفر الدوار - سماد طلخا - الحديد والصلب)، مع تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير ورفض النائب ما قاله الوزير بأن "شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها"، قائلا: المصانع ليس أصناما يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام.

طالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التي تم تصفيتها، وفي مقدمتها "الحديد والصلب". قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر، مستشهدا بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم وقالت النائبة: القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة، وهو الأمر الذي قرر رئيس المجلس حذف هذه الكلمة.

من ناحية أخري أكد النائب عبد الحميد الدمرداش،سياسات وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قائلا وزير قطاع الأعمال يدير عمله بحزم وبفكر جديد ودراسات واضحة وصريحة. وتابع: أن قرار تصفية الحديد والصلب ليس من وراء الوزير فقط، وإنما من رئيس الحكومة وجهات سيادية ومن هو أعلى من ذلك. فيما لفت النائب إلى أن حديث النواب عن أن الوزير جاء من واقع مؤامرة مرفوض ولا أساس له وتوفيق رجل منهجي. وقد قرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الذي تولى إدارة الجلسة العامة، حذف كلمة "المؤامرة" من حديث النائب.

وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، محمد الحسيني، قال إن برنامج وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقام غير دقيقة وردت في حديث الوزير، وأنه يتعمد تصدير الإحباط للشعب تصرفاته و قراراته وإجراءاته الأخيرة. وتابع الحسيني: وزير قطاع الأعمال يهتم بالبيزنس والأوراق المالية، وأنه لم يقدم جديد في قطاع الأعمال العام كوزير، مستنكرا: الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق والوزير لا يعلم شئ عن العمال ووجه الحسيني حديثه للوزير: جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات، وأدعوك لتقديم استقالتك من منصبه الوزاري.

تعقيب الوزير

أمام الهجوم والانتقاد الكبير الذي تعرض له الوزير قال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ 8 تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار.

وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرا وانتهت الساعة السابعة: لا مجال إلا لتصفية المصانع الخاسر التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لا أغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لا يمكن تعويضها وأنه لا وجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب، بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ما جاء في بيانه.

زعيم الأغلبية

قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية مخاطبا وزير قطاع الأعمال هشام توفيق: خذ أي قرار تراه مناسب ولكننا مسؤولون عن تمثيل الشعب ومراجعتك في قراراتك، مؤكدا على أن النواب تحدثوا مع وزير قطاع الاعمال بحس وطني صادق

وتابع زعيم الأغلبية: نعتذر عن أي لفظ خان التعبير فيه النواب خلال حديثهم مع وزير قطاع الأعمال وطالب رشاد رئيس الجلسة الوكيل أحمد سعد بغلق باب المناقشة مع وزير قطاع الأعمال بعد رفع طلب موقع عليه أكثر من 30 نائب. وقد استجاب الوكيل أحمد سعد رئيس الجلسة، لذلك قائلا: عدد من تحدث أكثر من 50 نائب، لو التزمنا بالوقت لتحدث 100 نائب، علينا تدريب أنفسنا على الالتزام بالوقت، وتم رفع الجلسة مع الإحالة للجنة المعنية.