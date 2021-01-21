أنغام مهنئة أحلام بألبومها الجديد: كعادتك يا ملكة

هنأت الفنانة أنغام المطربة الإماراتية "أحلام" على ألبومها الجديد الذي أعلنت عن موعد طرحه بالأسواق عبر منصاتها بالسوشيال ميديا من خلال عدة مقاطع فيديو خاصة بها أثناء غنائها لأحد الغاني الجديدة.

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أنغام لأحلام الشامسي: كعادتك يا ملكة

وكتبت أنغام عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة"تويتر":"مبروك ألف مبروك أحلام حبيبتي بالتوفق والنجاح كعادتك يا ملكة".

أحلام تعلن عن ألبومها الجديد بفيديوهات تشويقية

يذكر أن أحلام نشرت عبر صفحاتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا عدة مقاطع تشويقية تروج من خلالها لألبومها الجديد معلنة عن موعد طرحه ليكون أول فبراير القادم وقالت:"قريبًا ألبومي حصري على روتانا.. ahlam 2021..١/٢/٢٠٢١".

وتفاعل الجمهور العربي مع أحلام والتي يلقبها بـ "الملكة"، معبرين عن سعادتهم باقتراب طرح ألبومها الجديد.

وكانت أحلام أعلنت عن الشعراء والملحنيين والموزعين التي تعاملت معهم بألبومها الجديد وهم الشعراء:" الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبدالله، الأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، تركي آل الشيخ، منصور الشادي، معتزة، قوس، عبد الرحمن العثمان، خالد العوض، الجادل، فيصل الشعلان، عبدالله أبو رأس، سعود البابطين، مساعد الرشيدي، حسان العبيدلي".

أحلام تكشف عن الملحنيين التي تعاملت معهم بألبوم 2021

كما تعاونت مع الملحنين:" طلال وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي، عبد الرحمن العثمان، ناصر الصالح، عزوف، محمود خيامي، عبدالقادر الهدهود، نواف عبدالله، عبدالله البدر، والموزعين:" خالد عز، وهشام السكران، وسيروس، ومشاري اليتيم، رأفت، بشار سلطان، روكيت، أسامة الهندي، مدحت خميس، وليد فايد، عدنان عبدالله".