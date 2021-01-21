وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال: عجزت عن الإصلاح

جدة - نرمين السيد - هاجم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، بحضور الوزير.





وقال سالم: إن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997، وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص (الخصخصة) فى ضوء السياسة العامة للدولة وقتها.

وأضاف سالم أن الوزارة أسرعت فى البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار، وأهدرت أموال الدولة والشعب، وضرب سالم مثلًا ببيع إحدى الشركات التى كانت تملك عدد 9 مصانع، منها مصنع البصل بسوهاج، والذى تبلغ مساحته حوالى 80 ألف متر على النيل، وقدر وقتها سعر بيع المتر 50 جنيهًا، وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعى، وتحول الآن لاستثمار عقارى، وتجارة أراضى يصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيه، بقيمة حوالى 5 مليارات جنيه، وتم تشريد عمال المصنع.

وأوضح سالم أن الاختصاص الثانى للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث.

ووجه سالم حديثة للوزير مطالبه بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة هو الاقتراض كما حدث بصناعة النسيج وكانت خاسرة حوالى 43 مليار، وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار، لافتًا إلى أن الأمل منعقد على الشركة فى الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر.

وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاة نحو بيعها، مشيرا إلى أنه فى عام 2016 أضيف اختصاص جديد للوزارة، وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة فى شركات قطاع الأعمال العام والتى يبلغ عددها 18 شركة، يتبعها 211 شركة تابعة، منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخرى بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.

واختتم سالم كلمتة: أنه إذا كانت جميع الأغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن إصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا واتجهت نحو البيع أوالاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى، فما هو الداعى لاستمراها، مؤكدًا أنه يرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها.