استئناف حركة الملاحة البحرية.. وانطلاق رحلات الصيد في مياه المتوسط

شهد ميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، استئناف حركة الملاحة البحرية، وانطلاق رحلات الصيد فى مياه البحر المتوسط، بعد استقرار حالة الجو بالمحافظة، وانتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس لمئات من القوارب الصغيرة، عقب استقرار حالة الطقس، وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استئناف حركة الملاحة بميناء الصيد البحرى فى مركز البرلس، عقب تحسن الأحوال الجوية.
وتلقى المهندس نصر عبدالهادى، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، تفيد بـ استئناف حركة الملاحة بالميناء بعد فترة توقف لسوء الأحوال الجوية.
ووفق إخطارا من مدير ميناء الصيد بالبرلس، لعمليات وأزمات كفر الشيخ، تبين سروح 90 مركب صيد آلي للصيد في مياه البحر المتوسط، وذلك بعد تحسن أحوال الطقس، وسط حالة من الهدوء، وانتظام الأعمال الإدارية، والخدمات التي يجري تقديمها للصيادين.
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