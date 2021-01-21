أورانچ مصر ترعى ملتقى التوظيف لشباب الصعيد

قامت شركة اورانچ مصر برعاية ثالث قمة توظيف Egypt Career Summit والتي أقيمت لدعم شباب صعيد مصر بالتعاون مع منصة الاستشارات المهنية الشاملة Career180 بعد أن حقق الملتقى المجانى جميع أهدافه.

وجمع الملتقى الذي عقد افتراضيًا عبر الإنترنت أكثر من 6 آلاف شاب وشابة وأتاح الفرصة أمام أكبر عدد من المهتمين للاستفادة من الملتقى بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه الوظيفى اللازم بشكل آمن تمامًا فى ظل التدابير الاحترازية التى تفرضها جائحة كورونا "أونلاين" خلال ديسمبر الماضي.

وانطلقت قمة مصر المهنية Egypt Career Summit نسخة صعيد مصر بمفهوم "الإرشاد الوظيفي"، حيث ركزت بشكل أساسي على مساعدة الطلبة وخريجي جامعات صعيد مصر لفهم متطلبات سوق العمل وإمدادهم بالمعلومات والأدوات التى تؤهلهم للنجاح عن طريق أكثر من 40 جلسة استشارية مباشرة عبر الإنترنت و30 ورشة عمل مجانية وأونلاين.

كما شاركت مجموعة كبيرة من شباب الصعيد فى مجالات العمل المختلفة ومنهم داليا أحمد مشرفة الموارد البشرية بقسم رعاية العملاء والموارد البشرية والدعم بشركة اورانچ مصر، ومحمد شادي مدير الموقع فى خدمة العملاء بمركز اتصال أسيوط التابع لأورانچ مصر.

وخلال الورش المختلفة قدمت داليا أحمد عرضًا وافيًا عن فرص العمل فى صعيد مصر وكيفية الاستعداد للحصول عليها والنجاح فى تأدية المهام المطلوبة فيها، في حين قدم محمد شادي عرضًا لقصة نجاح مركز اتصال أسيوط والدور الذى يلعبه فى تقديم الفرص المناسبة للشباب المبدع.

ومن خلال الملتقى سعت أورانچ مصر إلى تقديم الدعم لصعيد مصر الذى يعتبر من أكثر المناطق حرمانًا فيما يتعلق بفرص التطوير الوظيفى رغم وجود الكثير من المواهب الشابة والطموحة التى يمكنها تحقيق نجاحات كبيرة إذا حصلت على الدعم المناسب.

وتعد القمة هى ثالث ملتقى توظيفى تحت رعاية اورانچ مصر فى 2020، حيث واصلت الشركة فى دعم ملتقيات التوظيف كونها الوسيلة الرئيسية لمساندة شباب المجتمع المصرى خاصة الطلاب وخريجي الجامعات، وقد نجحت ملتقيات اورانچ للتوظيف فى تقديم خدماتها لأكثر من 16 ألف شاب وشابة فى جميع أنحاء مصر.

وفي ظل الصعوبات التى مرت بها أسواق العمل بسبب جائحة كورونا، طورت اورانچ مصر من أسلوب دعمها للمجتمع في هذا المجال، ولم تكتفِ بجمع مئات الشركات مع آلاف الراغبين في الوظائف، بل رعت وشاركت عبر خبرائها ومسؤوليها في إقامة ندوات وورش عمل لتقديم الاستشارات الفنية لحديثي التخرج والعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المصري.

وتأتى ملتقيات اورنچ للتوظيف فى إطار مسئولية اورانچ المجتمعية والتى تستهدف تقديم الدعم للمجتمع المصرى بكل فئاته وعبر حملات ومبادرات مختلفة ومتنوعة، كما تترجم الإيمان العميق من اورانچ مصر بكفاءة وإبداع الشباب المصري ورغبة الشركة في دعم طموحهم وأحلامهم مهما كانت الصعوبات.

جدير بالذكر أن اورانچ نظمت أول قمة للتوظيف في 2020 والتي أقيمت في الحرم اليوناني التابع للجامعة الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي بحضور أكثر من 4000 مشارك من مختلف الجامعات والمحافظات.