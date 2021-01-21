3 فبراير.. طرح فيلم قبل الأربعين لداليا مصطفى بعد غياب 12عامًا عن السينما

كشف صناع فيلم "قبل الأربعين" عن موعد طرحه بالسينمات ليكون يوم 3 فبراير القادم، ليكون عودة جديدة للفنانة داليا مصطفى بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 12 عامًا منذ مشاركتها مع الراحل طلعت زكريا في فيلم "طباخ الريس".

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أفلام دور العرض السينمائي الحالية

و ينضم "قبل الأربعين" إلى قائمة الأفلام المعروضة في الدور العرض السينمائي الفترة الحالية ليصلوا بذلك إلى 10 أفلام، منها ما طرح في شهر ديسمبر الماضي وشهر يناير الجاري، وغيرهم من الأفلام، والتي مازالت تُعرض حتى الآن، وهم فيلم "الصندوق الأسود" لمنى زكي، ومحمد فراج ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، و فيلم"ريما" لمايا نصري ومحمد ثروت، وفيلم "عفريت ترانزيت" لبيومي فؤاد ومحمد ثروت وأسماء أبو اليزيد، ومحمود الليثي ومحمد جمعة، وفيلم "خان تيولا" لوفاء عامر ونضال الشافعي ومحمود البزاوي، وفيلم "زنزانة 7" لأحمد زاهر ونضال الشافعي ومنه فضالي، وأخيرًا فيلم "تؤام روحي لحسن الرداد وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد".

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بالإضافة إلى فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن توتا، وغادة عادل، عمرو عبدالجليل، وفيلم "صابر وراضي"لأحمد آدم واللبنانية رزان مغربى و فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثى، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

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أبطال فيلم قبل الأربعين

يذكر أن فيلم "قبل الأربعين" تم الانتهاء من تصويره قبل 3 أشهر، وينتمي لنوعية أفلام الرعب النفسي العنيف، المستوحى من قصص واقعية أعلن منتج العمل أنه عايشها بنفسه، وهو من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وأحمد حلاوة، وإيهاب فهمي، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، ولبنى ونس، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.