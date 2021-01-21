برلماني لوزير قطاع الأعمال عن تصفية مصنع الحديد والصلب "دي مش كشك سجائر بيخسر وهنبيعه"

علق النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الخميس ، متسائلا : لماذا بعد صرف الملايين لتطوير مصنع سماد طلخا قرر الوزير نقله للسويس ؟

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وأضاف "البياضي" قائلا : ألم يكن من الأفضل نقله لدمياط الجديدة لتوفير الانتاج و توزيعه في الدلتا؟ وقد صرحتم أن نقله للسويس لاعتبارات تتعلق بالبيئة ؟ متسائلا : ألم يكن المصنع حاصلا على تصريح من البيئة ؟ أم سمحتم بعمله مخالفاً ؟! و لو كان مخالفا للبيئة ؟ فماذا عن بيئة السويس التي ستضرر ؟

ثم وجه البياضي تساؤلات لوزير قطاع الأعمال ، خلال الجلسة العامة ، اليوم، بشأن ال ٤٨ شركة التي أعلن الوزير أنها خاسرة وطلب من الوزير أن يعلن عن أسماء الشركات و خطط الوزارة للتعامل مع كل شركة .

ووجه النائب حديثه للوزير، قائلا : للأسف تصريحاتكم متضاربة ، بالأمس طرحتم الشركات في البورصة على أنها شركات رابحة و اليوم تعلنون تصفيتها لأنها خاسرة .

و تساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عما إذا كانت تصفية الشركات هي تعليمات أو شروط الاصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ؟ قائلا : إن كان ذلك كذلك يجب أن يعرف الشعب ما هي المعايير الموضوعة مع الصندوق .

وهاجم "البياضي" الوزير بشدة بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب قائلاً : "دي مش كشك سجاير بيخسر و هانبيعه" ، مؤكدا أن شركة الحديد والصلب رمز و تاريخ و قلعة من قلاع الصناعة .

و قال البياضي ، إنه كانت هناك خطط كثيرة للتطوير وكلها ذهبت أدراج الرياح أو انتهت في أدراج الوزير ، مستطردا : لا يوجد شىء أسمه (لا يوجد حل لتطوير الشركة )، انما يوجد شىء اسمه غياب الادارة .

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و قال النائب للوزير : أنت رجل أعمال تحسبها بالارقام و إن كنت اشك في صحة حساباتك لكن الأمر لا يقف عند الارقام و تشريد عشرات بل مئات الالاف من العمال هو قضية أمن قومي ، مطالبا يإيقاف جميع قرارات التصفية و تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و دراسة الحلول البديلة للتطوير بدلاً من التصفية.