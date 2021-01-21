النائب إيهاب منصور يطالب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة أزمة الحديد والصلب وتقضي الحقائق

وجه النائب ايهاب منصور ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، سؤالا لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، عن المشاكل الناجمة عن قرارات الوزارة الخاصة بالعديد من المصانع، ومنها الحديد والصلب و سماد طلخا .

كما تساءل "منصور" عن خطة الوزارة للتعامل مع الشركات التابعة، مشيرا إلي أن الوزير قد صرح بأن ٤٨ شركة خاسرة فى قطاع الاعمال العام ، كما وصل عدد الأصول غير المستغلة ١٨٥.

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وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، أن البيان مبهم ويحتاج لتفسير وشرح خطة الوزارة لتحويل هذه الخسائر إلى أرباح

ولابد من مشاركة المجلس فى مثل هذه القرارات ، حيث ان قرار النقل ما هو إلا قرار بالتصفية .

ووجه عضو مجلس النواب ، سؤالا لوزير قطاع الأعمال ، قائلا : ما ذنب العمال من سوء الإدارة ، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الأمر وتقصى الحقائق .