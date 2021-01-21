طلب اقتراح برغبة بشأن تأجيل سداد الإستحقاقات الإئتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر

تقدمت النائبة سمير الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إقتراح برغبة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط ، وزير المالية، بشأن تأجيل سداد الإستحقاقات الإئتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر .

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وأضافت "الجزار" في طلبها ، اليوم الخميس، أن ذلك الطلب يأتي فى ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا أسوةً بما حدث فى مارس 2020 وما ترتب على ذلك من ركود اقتصادى وأعباء كثيرة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .

وطالبت عضو مجلس النواب، بتأجيل الأقساط بدون زيادة الفوائد لمساعدة تلك المشروعات والأفراد على حمايتهم من التعثر وغلق المشاريع وخطر الافلاس.