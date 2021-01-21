ضبط شبكة إخوانية بوسط القاهرة يقودها أيدوغان عثمان

القبض على أحد المتهمين - ارشيفية

استطاعت أجهزة الأمن توجيه ضربة قوية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالخارج، حيث ضبطت شبكة من اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية مكونة من 5 أفراد يقودها تركي الجنسية، بمنطقة وسط البلد، وذلك بتهمة إعداد تقارير حول الأوضاع السياسية والاقتصادية مغلوطة في مصر.

ضبط شركة بعد تشويهها لصورة مصر في الخارج

رصد قطاع الأمن الوطني، اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا.

عملت الشركة على إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

القبض على التركي أيدوغان عثمان

ترأس التركي أيدوغان عثمان قالا بلك، وبعض العناصر التركية والإخوانية، إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.

تمكنت القوات من ضبط: التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي، المدير المالي، الإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس المدير الإداري، الإخواني، حسين محمود رجب القباني مسئول الديسك، الإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم مساعد المدير المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.