سوسن بدر تستعد لموسم الدراما في رمضان بلوك جديد.. "صور"

أعلنت الفنانة سوسن بدر عن بدء تصويرها مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "بين السما والأرض"، الذي من المقرر أن تدخل به السبق الدرامي في شهر رمضان 2021.

نشرت "بدر" صور من تحضيرات المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كما كشفت عن اللوك التي ستظهر به في العمل.

سوسن بدر في مسلسل بين السما والأرض

علقت سوسن بدر على الصور كاتبة: "أول يوم تصوير بين السما و الارض .. ادعولنا رمضان ٢٠٢١ بأذن الله .. كل سنه و أنتم طيبيين".

وعلى الجانب الآخر تستعد الفنانة القديرة سوسن بدر لتقديم برنامج تليفزيوني جديد، كشفت عنه مؤخرًا في لقاء إعلامي لها، لافتة إلى أنه عمل فريد من نوعه لتشوق جمهورها ومتابعيها للبرنامج.

آخر أعمال الفنانة سوسن بدر

كانت آخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل "خيط حرير" مع مي عز الدين، وعدد كبير من النجوم الذين استطاعو تحقيق نجاحًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.