إنفوجراف.. أحواض الاستزراع السمكى ببورسعيد الأضخم فى تاريخ مصر

جدة - نرمين السيد - يعد مشروع الاستزراع السمكى بشرق بورسعيد، الأضخم فى تاريخ مصر، حيث يتبع شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية، ويهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى.





ويساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، كما يساعد فى تنمية قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية. ويضم المشروع منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ويشمل 5906 أحواض موزعة كالآتى: - المزرعة "أ" 3.521 حوضاً على مساحة 9.500 فدان - المزرعة "ب" 1.810 أحواض على مساحة 4.898 فدانا - المزرعة "ج" 575 حوضا على مساحة 1.592 فدانا وتضم المرحلة الثانية مفرخ لإنتاج: - 160 مليون زريعة دنيس وقاروص ولوت - 500 مليون يرقة جمبرى سنويًا أما المكون الثانى فى المشروع يشمل ترعتين رئيسية وفرعية، حيث تغذى الترعة الرئيسية 331 حوض استزراع سمكى بالمياه العذبة، فيما يبلغ إجمالى أطوال الترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر، بينما يبلغ إجمالى أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر.

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