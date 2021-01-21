جدة - نرمين السيد - نجحت مساعى القنصلية المصرية العامة بجدة، فى الإفراج عن مركب الصيد المصرى "الشفاء"، الذى كان على متنه 35 صيادا مصريا، بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الأسماك بشكل غير قانونى، مما أدى إلى قيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه.





واستجابت السلطات السعودية الشقيقة لمساعى القنصلية العامة، وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب، الذى غادر المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء 19 يناير الجارى، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تنجح فى الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 صيادا مصريا بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.