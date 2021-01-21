برلمانى : قانون التصالح جعل الفساد بالمحليات يطفو على السطح

ووجه بدوى، فى تصريحات صحفية، سؤالا لوزير التنمية المحلية، بشأن تعديلات قانون التصالح رقم 119 لسنة 2008، حيث أعلنت الوزارة تلقى أكثر من 204 ملايين طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه، حسب بيان صادر من الوزارة فى ديسمبر الماضى، وأنه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة فى كافة المحافظات من موظفى التنمية المحلية لفحص الطلبات.
وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى سؤاله: كيف يؤتمن هؤلاء على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب فى إعطاء تراخيص وهمية لأصحاب المبانى المخالفة وسبب المعاناة التى نحن بصددها الآن؟
وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الأموال التى تم جمعها فى الفترة الماضية، أكد بدوى أن ذلك الأمر جعل المواطنين يتسألون عن مدى جدوى القانون وموقفهم من إعادة تقسيم المجتمعات التى تم البناء عليها بالفعل ويملكونها.
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