برلمانى : قانون التصالح جعل الفساد بالمحليات يطفو على السطح

جدة - نرمين السيد - قال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء جعل الفساد يطفو على السطح فى كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.





ووجه بدوى، فى تصريحات صحفية، سؤالا لوزير التنمية المحلية، بشأن تعديلات قانون التصالح رقم 119 لسنة 2008، حيث أعلنت الوزارة تلقى أكثر من 204 ملايين طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه، حسب بيان صادر من الوزارة فى ديسمبر الماضى، وأنه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة فى كافة المحافظات من موظفى التنمية المحلية لفحص الطلبات.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى سؤاله: كيف يؤتمن هؤلاء على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب فى إعطاء تراخيص وهمية لأصحاب المبانى المخالفة وسبب المعاناة التى نحن بصددها الآن؟

وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الأموال التى تم جمعها فى الفترة الماضية، أكد بدوى أن ذلك الأمر جعل المواطنين يتسألون عن مدى جدوى القانون وموقفهم من إعادة تقسيم المجتمعات التى تم البناء عليها بالفعل ويملكونها.