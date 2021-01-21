إيقاف حسين الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات بسبب أحداث نهائي القرن

ذكر الإعلامي أحمد شوبير، أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الخميس فرض عقوبات على ناديي الأهلي والزمالك طرف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1، وتتويجه باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وجاءت عقوبات الاتحاد الأفريقي كالتالي:

- إيقاف الكونغولي كابونجو كاسونجو 4 مباريات.

- إيقاف مهاجم الزمالك مصطفى محمد 4 مباريات في مباريات الفريق المقبلة بدوري الأبطال.

- غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه في النهائي.

- إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي 4 مباريات (أوقف مباراتي سونيديب بطل النيجر) و باقي له في العقوبة مباراتان في مباريات الفريق المقبلة بدوري الأبطال.

أما بشأن مواجهة المقاولون العرب أمام النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية قررت اللجنة ما يلي:

- ايقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب 6 مباريات في المواجهات المقبلة للأندية، بعد بصقه على حكم اللقاء، مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة الـ 24 شهرًا المقبلة، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 5 آلاف دولار.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن اليوم تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.