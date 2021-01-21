كاف: 3 أيام أمام الأهلي والزمالك للطعن على عقوبات لجنة الانضباط

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" 3 أيام موعدا للاستئناف على القرارات الصادرة بحق نادي الأهلي والزمالك بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كان طرفها الثلاثي مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو وحسين الشحات.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم فإن عقوبة لجنة المسابقات كانت مباراتين للاعبين فقط الا أن لجنة الانضباط رأت تغليظ العقوبة بسبب الصورة غير المشرفة التي ظهر عليها اللاعبين في المباريات.

وأوضح المصدر أن الكاف سيمنح الأندية 3 أيام فقط للتظلم على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط حتى يتسنى لهم الحصول على حق الدفاع وتقديم مبررات.

تابع المصدر أن الرسوم المقررة على النادي في الاستئناف الواحد 3 الآف دولار ما يوازي 50 ألف جنيه تقريباُ، مشددًا على أن الأندية تلقت بشكل نهائي القرارات وبانتظار ما ستقوم به خلال الفترة المقبلة.

تابع أن العقوبات الصادرة لا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الرياضية الدولية خاصة وأن القرارات تعتبر نهائية ولا يجوز تقديم التماس سوى أمامها فقط.

في سياق متصل، ذكر الإعلامي أحمد شوبير، أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الخميس فرض عقوبات على ناديي الأهلي والزمالك طرف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز المارد الأحمر 2-1، وتتويجه باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

وجاءت عقوبات الاتحاد الأفريقي كالتالي:

- إيقاف الكونغولي كابونجو كاسونجو 4 مباريات.

- إيقاف مهاجم الزمالك مصطفى محمد 4 مباريات في مباريات الفريق المقبلة بدوري الأبطال.

- غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه في النهائي.

- إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي 4 مباريات (أوقف مباراتي سونيديب بطل النيجر) و باقي له في العقوبة مباراتان في مباريات الفريق المقبلة بدوري الأبطال.

أما بشأن مواجهة المقاولون العرب أمام النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية قررت اللجنة ما يلي:

- ايقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب 6 مباريات في المواجهات المقبلة للأندية، بعد بصقه على حكم اللقاء، مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة الـ 24 شهرًا المقبلة، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 5 آلاف دولار.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن اليوم تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.