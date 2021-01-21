جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب لعدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 800 القادمة من باريس اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية فى الراكب المصرى ص . ن قادم من فرنسا ويحمل 3 شنط كبيرة وشنطة صغيرة. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفى. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة داخل الحقائب. وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من علاء خضر مأمور الضبط تحت اشراف محمد أبو الليل مدير الحركة فتبين وجود 34 شريط بريجابالين و 2 شريط كودايين و7 شريط ترامادول بإجمالى43 مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه. وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك اشتبه شريف سعيد رئيس اللجنة الجمركية فى الراكب م . خ مصرى الجنسية قادم من أمريكا ويحمل 4 شنط كبيرة وشنطة هاندباج. وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفى . وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة خالد محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام صلبة . وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية من الأستاذ أحمد صلاح مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة فتبين وجود سيف وخمس خناجر وسكين سويس نايف مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه . قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 13 و 14 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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