تحسن حالة الجو اعتبارًا من اليوم .. الأرصاد تكشف طقس الجمعة 22 يناير

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد أيام من البرد التي شعر به سكان الوجه القبلي والبحري في مصر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحسن حالة الجو اعتبارًا من غدًا الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة مع ندرة فرص سقوط الأمطار، ويشعر المواطنون باعتدال نسبي في درجات الحرارة وخاصة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل طقس الجمعة 22 يناير ، والظواهر الجوية وبيان بدرجات الحرارة من خلال موقع مصر فايف .

طقس الجمعة 22 يناير 2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاته طقس الجمعة 22 يناير 2021، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقس معتدل نهارًا، بينما يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، أما ليلًا فيكون الطقس شديد البرودة على معظم أنحاء البلاد، ويكون باردًا على جنوب سيناء .

الظواهر الجوية غدًا الجمعة 22 يناير

وتوقعت الهيئة أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وتظهر الشبورة المائية على الطرق القريبة من الزراعات والمسطحات المائية، من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتأثر البلاد بمرتفع جوي على سطح الأرض متزامن معه امتداد مرتفع دوي في طبقات الجو العليا .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 22 يناير

توقعت هيئة الأرصاد الجوية الدرجات الصغرى والعظمى على أنحاء البلاد غدًا الجمعة الموافق 22 يناير 2021م، والتي جاءت على النحو التالي :