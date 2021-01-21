وقفة رجالة يتصدر محركات البحث بعد تخطيه الـ 2 مليون جنيه

استحوذ فيلم وقفة رجالة على محرك البحث جوجل في مصر بعد تصدره المركز الأول في قائمة الأعلى إيرادات منذ طرحه يوم 14 يناير 2021، حيث حقق ليلة أمس الأربعاء حوالي 206 آلاف جنيه ليتخطى بذلك الـ 2 مليون جنيه.

3 فبراير.. طرح فيلم قبل الأربعين لداليا مصطفى بعد غياب 12عامًا عن السينما

احداث فيلم وقفة رجالة

يذكر أن صناع وقفة رجالة استطاعوا جذب عشاق السينما له، خاصة كونه ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الخفيفة والتي يحتاجها الكثيرون في تلك الفترة لتضفي على نفوسهم حالة من البهجة والمرح نظرًا لما تمر به البلاد من أزمات بسبب انتشار فيروس كورونا وما سببته من قلق وتوتر الكثيرون.

وتدور أحداث وقفة رجالة حول أربع أصدقاء منذ أيام الدراسة يجتمعون بعد سنوات عديدة ليكونوا بجانب أحدهم بعد تعرضه لأزمة نفسية بعد وفاة زوجته، ثم يقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية ليغيروا حالتهم النفسية يهونوا على أنفسهم، ليتفاجئوا بتغيير العالم منذ أيام شبابهم، تحول الدنيا حولهم عكس ما كانت عليه منذ أيام شبابهم.

صناع فيلم وقفة رجالة

والفيلم من بطولة كلا من: ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وشريف دسوقي، وظهور مميز للفنانة أمينة خليل، بجانب إلى ضيوف الشرف المشاركين في الفيلم ومنهم: سوسن بدر وصفاء الطوخي إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

طرح فيلم قبل الأربعين يوم 3 فبراير

وفي سياق متصل أعلن صناع فيلم "قبل الأربعين" عن طرحه في الدور العرض السينمائي يوم 3 فبراير القادم 2021، وهو من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وأحمد حلاوة، وإيهاب فهمي، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، ولبنى ونس، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.