جو بايدن في أول خطاب: "لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا سريعًا:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن فيروس كورونا تسبب في خسائر بشرية فادحة بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أنها بداية غير موفقة في أمريكا لعملية التطعيم بلقاح كورونا.



وكشف بايدن، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، عن استراتيجية هامة لمكافحة وباء فيروس كورونا، قائلًا: "لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا بسرعة لكننا سنتخطاها".



وأوضح الرئيس الأمريكي، أن آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة، مشيرًا إلى أنه خلال السنة الماضية لم نستطع الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للتحرك بسرعة بشأن جائحة فيروس كورونا.

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، في حفل ‏غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته لمراسم انتقال السلطة في ‏البلاد.‏

حرص عدد من الرؤوساء على حضور حفل تنصيب جو بايدن، ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وزوجته لورا، كما وصل الرئيس الأمريكى الأسبق بيل ‏كلينتون مع زوجته هيلاري إلى مبنى الكونجرس، وكذلك باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.‏

وفى سياق أخر، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تسعى إلى التمديد الكامل لمدة 5 سنوات لمعاهدة ستارت الجديدة مع روسيا والتى تنتهى فى غضون أسبوعين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي المعين أنتوني بلينكن قد قال خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء الماضي إن بايدن يعتزم السعي لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لكنه لم يتخذ قرارًا بشأن مدة هذا التمديد، وأشار بلينكين إلى أن بايدن "لم يكن بإمكانه الانخراط حقًا" في هذه القضية خلال الفترة الانتقالية.

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