حازم امام يكشف تفاصيل أول مواجهة مع وزير الشباب تحت قبة البرلمان

كشف النائب حازم إمام تفاصيل أول مواجهة مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الجلسة العامة للبرلمان

وقال امام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن تحدث خلال الجلسة العامة التي حضرها الوزير عن سوء الملاعب مشيرا إلى أن الملاعب تحتاج الى اصلاحات ولابد من الصيانة والمتابعة

وأكد كرة القدم صناعة ويجب التركيز على تطوير الملاعب ومصر لديها امكانيات كبيرة و لدينا ملاعب جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة بشكل مستمر.

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وقال حازم امام " طلبت من وزير الشباب والرياضة اتخاذ اجراءات لحماية اللاعبين من كورونا قبل أولمبياد طوكيو مشددا على ضرورة الإهتمام بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتوفيرموارد مالية لها وخاصة في القرى

وشدد على أنه يجب التركيز على الإستثمار الرياضي بالقطاعين العام والخاص لافتا إلى أن وزير الرياضة وعد بالقاء بيان يوضح كافة الملابسات حول انتخابات اتحاد الكرة

وحول مباراة الأهلي والمقاولين اليوم قال " مباراةالأهلي والمقاولين كانت جيدة والمقاولين لم يكن يصدق أنه أحرز هدفين"