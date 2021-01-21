نائب بالشيوخ: مشروع مستقبل مصر الزراعي إضافة هامة للثروة المصرية

أشاد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم، بخصوص تنفيذ مشروع "مستقبل مصر"، والعمل على توفير كافة عوامل النجاح له، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص حتى يصبح مشروعا عملاقا وقيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي والغذاء واستصلاح الأراضي.
وقال محسن خلال تصريحات له اليوم، إنه مشروع عملاق ويساهم في تعزيز استراتيجية الدولة للبناء والتنمية، وزيادة نسبة الأراضي الزراعية وتعزيز الامن الغذائي بالاضافة الى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل. وتعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في ربوع الوطن.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، أحد أكبر المشاريع الزراعية في الوطن وسيتم استصلاح نحو 500 ألف فدان من خلاله، بجانب موقعه المتميز القريب من مختلف المحاور والطرق.
واشار نائب بني سويف إلى أن عجلة المشاريع القومية العملاقة لا تتوقف، وظهر ذلك واضح للجميع فهى في مختلف المجالات زراعية وصناعية وانشاءات ومدن وعلى شتى المحاور.
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