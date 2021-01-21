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وبين هذا وذاك لا تملك صاحبة الأربع وعشرين عامًا، أن تتمرد على الظروف التى جعلتها تركن شهادتها الجامعية جانبًا، وتنزل إلى الشارع تبيع وتشترى عسى أن تتمكن من الوصول بإخوتها إلى بر الأمان بعد عشر سنوات من وفاة والدها.
الاختبار الأكبر
"شيماء محمود السيد".. فتاة حصلت على ليسانس آداب قسم فلسفة من جامعة الزقازيق، رزقها الله قدر عالٍ من الجمال والعلم، لكن الاختبار الأكبر لها، كان وفاة والدها تاركًا لها ولوالدتها ثلاثة أطفال، بنتين وولد، دون معاش شهرى، يعينهم على تحمل مشقة الظروف المعيشية، لتبدأ مع والدتها سلسلة طويلة من الكفاح انتهت بجلوسها تبيع السمك فى الساحة القريبة من المبنى الحكومى ببندر المدينة.
تقول شيماء فى حديثها لـ"دوت الخليج"، إن والدها رحل عن الحياة، دون أن يترك لهم ما يستندون عليه: "كان شغال عامل باليومية ومفيش معاش، وبعد وفاته كنت ببيع فاكهة وخضار مع أمى، ودخلت الجامعة واتخرجت فى كلية الآداب قسم فلسفة، وبعدها بقيت أبيع سمك علشان الظروف صعبة".
تضيف شيماء: "كل يوم أصحى بدرى أروح محافظة بورسعيد أشترى السمك اللى هبيعه، ومع العصر يكون ربنا كرمنى وأرجع البيت أرتاح شوية وكل يوم على دا الحال".
رغم مشقة الكفاح تبتسم شيماء، وهى تكمل حديثها: "أمى تعبت من فترة وبقت مش قادرة تنزل الشارع وقت ما كنا بنبيع خضار وفاكهة، لكن الحمد لله ربنا كرمنى، وساعدت إخواتى البنات يدخلوا الجامعة، وأخويا الصغير عنده مرض وراثى (أنيميا البحر المتوسط)، وعملت له أكتر من عملية ونفسى أشوفه أحسن الناس".
تختتم شيماء حديثها لـ"دوت الخليج"، مؤكدةً على أن حلمها الأكبر أن تُكمل رسالة كفاحها وأن تلقى مستقبلًا أفضل: "كلى ثقة إن ربنا مش هيضيع تعبى وإن كرم ربنا ملهوش حدود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور: خريجة آداب تساعد إخوتها بعد وفاة والدها.. حكاية الجميلة بائعة السمك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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