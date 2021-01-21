صور: خريجة آداب تساعد إخوتها بعد وفاة والدها.. حكاية الجميلة بائعة السمك

جدة - نرمين السيد - بجوار مبنى الوحدة البيطرية بمركز ومدينة الحسينية، الواقعة بشمال محافظة الشرقية، تزكم أنفك رائحة السمك، وتنجذب عيناك لجمال من تبيعه، لكنك لا تدرى أن تلك الجميلة خلفها قصة كفاح ومسؤولية تزداد يومًا بعد الآخر.





وبين هذا وذاك لا تملك صاحبة الأربع وعشرين عامًا، أن تتمرد على الظروف التى جعلتها تركن شهادتها الجامعية جانبًا، وتنزل إلى الشارع تبيع وتشترى عسى أن تتمكن من الوصول بإخوتها إلى بر الأمان بعد عشر سنوات من وفاة والدها.

الاختبار الأكبر

"شيماء محمود السيد".. فتاة حصلت على ليسانس آداب قسم فلسفة من جامعة الزقازيق، رزقها الله قدر عالٍ من الجمال والعلم، لكن الاختبار الأكبر لها، كان وفاة والدها تاركًا لها ولوالدتها ثلاثة أطفال، بنتين وولد، دون معاش شهرى، يعينهم على تحمل مشقة الظروف المعيشية، لتبدأ مع والدتها سلسلة طويلة من الكفاح انتهت بجلوسها تبيع السمك فى الساحة القريبة من المبنى الحكومى ببندر المدينة.

تقول شيماء فى حديثها لـ"دوت الخليج"، إن والدها رحل عن الحياة، دون أن يترك لهم ما يستندون عليه: "كان شغال عامل باليومية ومفيش معاش، وبعد وفاته كنت ببيع فاكهة وخضار مع أمى، ودخلت الجامعة واتخرجت فى كلية الآداب قسم فلسفة، وبعدها بقيت أبيع سمك علشان الظروف صعبة".

تضيف شيماء: "كل يوم أصحى بدرى أروح محافظة بورسعيد أشترى السمك اللى هبيعه، ومع العصر يكون ربنا كرمنى وأرجع البيت أرتاح شوية وكل يوم على دا الحال".

رغم مشقة الكفاح تبتسم شيماء، وهى تكمل حديثها: "أمى تعبت من فترة وبقت مش قادرة تنزل الشارع وقت ما كنا بنبيع خضار وفاكهة، لكن الحمد لله ربنا كرمنى، وساعدت إخواتى البنات يدخلوا الجامعة، وأخويا الصغير عنده مرض وراثى (أنيميا البحر المتوسط)، وعملت له أكتر من عملية ونفسى أشوفه أحسن الناس".

تختتم شيماء حديثها لـ"دوت الخليج"، مؤكدةً على أن حلمها الأكبر أن تُكمل رسالة كفاحها وأن تلقى مستقبلًا أفضل: "كلى ثقة إن ربنا مش هيضيع تعبى وإن كرم ربنا ملهوش حدود".