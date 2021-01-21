الصحة العالمية تكشف تفاصيل تطعيم 40 مليون شخص بلقاحات كورونا في 50 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تطعيم 40 مليون شخص بلقاحات كورونا في 50 دولة، وأن تحالف كوفاكس سيوفر اللقاح لـ20% من سكان أفريقيا بنهاية العام، وذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية بإفريقيا، من تخلف قارة إفريقيا عن اللحاق بالركب، فى سباق الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المنظمة و"جافى" يدعوان إلى الوصول العاجل للقاحات آمنة وفعالة فى القارة السمراء.

وقالت المنظمة فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر :"تتعرض إفريقيا لخطر التخلف عن الركب في السباق للحصول على لقاحات كوفيد 19، حيث تعقد دول في مناطق أخرى صفقات ثنائية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، المنظمة وجافى، يوجهان دعوة للوصول العاجل إلى لقاحات آمنة وفعالة في القارة".