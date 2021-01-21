ليفربول vs بيرنلي.. تعادل سلبي في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة ليفربول وضيفه بيرنلى، في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف التقدم.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة الليلة، فيما يشارك الكاميروني جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة.

وتصدى البرازيلي أليسون بيكر لكرة خطرة في بداية اللقاء من أمام لاعب بيرنلي.

وفي الدقيقة 42، يهدر البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول أخطر فرص الشوط الأول، عندما استغل خطأ مدافع بيرنلي وانفرد بالحارس من منتصف الملعب، ولكنه سدد كرة ثوية ترتد من العارضة.

ويدخل ليفربول لقاء الليلة وهو فى رصيده 34 نقطة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يمتلك بيرنلى 16 نقطة فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالى.

ويسعى ليفربول خلال مواجهة الليلة لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع مستوى الفريق خلال أخر 4 مباريات فى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى استعادة الانتصارات التى غابت عن الفريق خلال أخر 4 جولات، والتى شهدت التعادل مع وست بروميتش ألبيون 1 - 1، نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد بدون أهداف وتلقى الهزيمة أمام مضيفه فريق ساوثهامبتون بهدف نظيف، وكان أخر فوز للريدز فى البريميرليج على حساب فريق كريستال بالاس بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة، وهو الأمر الذى جعله يفقد صدارة المسابقة ويتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع.

ويطارد الريدز رقما سلبيا منذ 21 عاما، فى حال عدم تسجيله أى هدف فى مرمى بيرنلى، والتى ستكون الرابعة على التوالى هذا الموسم وهو الأمر الذى لم يحدث فى الدوري الإنجليزي منذ موسم 1999 – 2000.

ليفربول ضد بيرنلي



تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فينالدوم - تشامبرلين

خط الهجوم: شاكيري - ماني - أوريجي

أوريجي عقب ضياع إحدى الفرص

ساديو ماني يمر بالكرة