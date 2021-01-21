كاف يفتح باب التقدم لاستضافة نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب التقدم للدول الراغبة في استضافة لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومسابقة الكونفدرالية للموسم الحالي 2020 / 2021، مشددًا على انتهاء الموعد يوم 26 فبراير المقبل.

وأكد "كاف" أن الدول الراغبة في استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية عليها التقدم بملف رسمي يتضمن الملاعب الرئيسية والفرعية الخاصة للتدريب، وترتيبات الإقامة، والضمانات الطبية والحكومية قبل الموعد النهائي.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم 10 يوليو المقبل، فيما يقام نهائي دوري الأبطال في 17 يوليو القادم.

وسبق ان استضافة مصر نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والذي حصل خلالها المارد الأحمر على لقبه التاسع، بينما أقيمت مباراة نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان وبيراميدز بمدينة الرباط المغربية.

في سياق آخر، حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" 3 أيام موعدا للاستئناف على القرارات الصادرة بحق نادي الأهلي والزمالك بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كان طرفها الثلاثي مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو وحسين الشحات.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم فإن عقوبة لجنة المسابقات كانت مباراتين للاعبين فقط الا أن لجنة الانضباط رأت تغليظ العقوبة بسبب الصورة غير المشرفة التي ظهر عليها اللاعبين في المباريات.

وأوضح المصدر أن الكاف سيمنح الأندية 3 أيام فقط للتظلم على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط حتى يتسنى لهم الحصول على حق الدفاع وتقديم مبررات.

تابع المصدر أن الرسوم المقررة على النادي في الاستئناف الواحد 3 الآف دولار ما يوازي 50 ألف جنيه تقريباُ، مشددًا على أن الأندية تلقت بشكل نهائي القرارات وبانتظار ما ستقوم به خلال الفترة المقبلة.

تابع أن العقوبات الصادرة لا يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الرياضية الدولية خاصة وأن القرارات تعتبر نهائية ولا يجوز تقديم التماس سوى أمامها فقط.